Badmintoncular Defne Demir ve Simay Koca Hırvatistan'da 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Badmintoncular Defne Demir ve Simay Koca Hırvatistan'da 2 bronz madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Badmintoncular Defne Demir ve Simay Koca Hırvatistan\'da 2 bronz madalya kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'daki Youth Open Badminton Turnuvası'nda Manisalı sporcular Defne Demir ve Simay Koca 2 bronz madalya kazandı. Tek kızlar kategorisinde Demir, çift kızlar kategorisinde Demir ve Koca bronz aldı; Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk sporcuları tebrik etti.

Hırvatistan'da düzenlenen Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcular Defne Demir ve Simay Koca, 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

21 ülkeden sporcuların katıldığı turnuvada Manisa İl Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları korta çıktı. Tek kızlar kategorisinde mücadele eden Defne Demir, başarılı performansıyla turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Çift kızlar kategorisinde ise Defne Demir ve Simay Koca, rakipleri karşısında sergiledikleri performansla bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece Manisalı badmintoncular organizasyondan 2 bronz madalyayla döndü.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuların elde ettiği başarının Manisa adına gurur verici olduğunu belirterek, Defne Demir ve Simay Koca ile antrenörleri Zeliha Demir ve Okan Demir'i tebrik etti.

Öztürk, Manisalı sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların kentte badminton branşına yönelik çalışmaların ve sporcuların gelişiminin önemli bir göstergesi olduğunu ifade ederek, sporculara başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
UluslararasıHırvatistanGençlikManisaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
14:33
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi 4 maçı kaçıracak
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:41:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Badmintoncular Defne Demir ve Simay Koca Hırvatistan'da 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement