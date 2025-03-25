Badmintonda şampiyonlar belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen Badminton Yıldızlar Grup müsabakalarında erkekler ve kızlarda Türkiye finallerine katılacak okullar belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Badminton Yıldızlar Müsabakaları Düzce'de yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara erkeklerde 8, kızlarda 10 toplamda ise 18 takım ve 95 sporcu katılım sağladı. Erkeklerde Fethi Gemuhluoğlu Ortaokulu ile Şehit Ozan Özen Ortaokulu, kızlarda ise Fethi Gemuhluoğlu Ortaokulu ve Furtuni İsak Pinhas Ortaokulu grup müsabakalarında grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. - DÜZCE