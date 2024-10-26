BAE Büyükelçiliği'nden 'dostluk maçı' etkinliği - Son Dakika
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BAE Büyükelçiliği'nden 'dostluk maçı' etkinliği

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ANKARA'da 'Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği' kapsamında futbol maçı oynandı.

26.10.2024 18:53
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ANKARA'da 'Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)- Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği' kapsamında futbol maçı oynandı.

BAE Büyükelçiliği'nce düzenlenen dostluk maçı Gölbaşı Şehir Stadyumu'nda oynandı. BAE Büyükelçisi Saeed Thani Al Dhaheri, milletvekilleri, ampute milli futbolcu Barış Telli, eski futbolcular, teknik direktörler ve federasyon başkanları maçta forma giydi. Kırmızı takımın başında Saffet Sancaklı yer alırken, beyaz takımın teknik direktörlüğünü Ünal Karaman yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği maçı, 7-5 kırmızı takım kazandı. Karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

BAE Büyükelçisi Al Dhaheri, diplomatik ilişkilerde sporun önemine değinerek, "Bu spor etkinlikleri diplomatik açısından, iki ülke arasında çok ufuklar açacak. Sporun her zaman tüm milletleri, tüm insanları birleştirici gücünü biliyor, görüyoruz. Spor, herkesi barış içerisinde yaşatacak bir ortamdır" dedi.

'ÇOCUKLARIN BİZİ ÖRNEK ALMASI ÇOK KIYMETLİ'

Ampute Milli Takım futbolcusu Barış Telli, böyle bir organizasyon içerisinde yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bir ampute sporcusunun böyle organizasyonlarda yer alması kıymetli. Spor dostluk demektir, mücadele demektir, hırs demektir; ama biz saha içerisinde dostluk maçı yaparak bunu gösteriyoruz. Gayet güzel geçiyor. Önemli olan gelecek nesile dokunabilmek. Çocukların burada olması, bizleri örnek alması, dostluğun kardeşliğin birleştiği bir yerde bulunmaları çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

BAE Büyükelçiliği\'nden \'dostluk maçı\' etkinliği
Kaynak: DHA

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