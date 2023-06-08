Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan Ayrıldı

08.06.2023 08:36

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı takıma veda etti. Gomis, 28 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da ilk ayrılan isim Bafetimbi Gomis oldu. Fransız yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara veda etti.

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ"

Bafetimbi Gomis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.

10 GOL ATTI

Gomis Galatasaray'daki 2. döneminde 28 maçta forma şansı buldu. Fransız yıldız, 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan Ayrıldı - Son Dakika
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