Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan Ayrıldı

Türkiye'deki depremzedelere yaptığı bağışın izini sürünce ortaya büyük bir skandal çıktı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da ilk ayrılan isim Bafetimbi Gomis oldu. Fransız yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara veda etti.

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ"

Bafetimbi Gomis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.

10 GOL ATTI

Gomis Galatasaray'daki 2. döneminde 28 maçta forma şansı buldu. Fransız yıldız, 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.