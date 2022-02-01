Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılar için İstanbul'a geldi.

Galatasaray formasını 2017-2018 sezonunda da giyen ve sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk ve gol krallığı sevinci yaşayan Gomis, Fransa'dan gelen özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

36 yaşındaki golcü oyuncuyu havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Gomis, sarı-kırmızılı ekibe dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisi için özel bir gün olduğunu belirten Fransız golcü, şunları kaydetti:

" Türkiye'ye ve Galatasaray'a döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray'ı çok özledim. Evime döndüğüm için çok mutluyum. 2,5 yıldır Galatasaray forması giymemiştim ama taraftarların gerçek sevgisini, desteğini her zaman hissettim. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisindeyim. Yarından itibaren takım arkadaşlarımla birlikte çok sıkı çalışmaya başlayacağım. Maç maç düşüneceğiz ve inşallah önümüzdeki yıl ligde şampiyon olmak için çalışacağız."

Gomis, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Gomis'in Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.