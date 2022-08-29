Bafralı atıcıların başarısı - Son Dakika
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Bafralı atıcıların başarısı

29.08.2022 17:32
Bafralı atıcıların başarısı

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü (GSK) bünyesinde yer alan atıcılık sporcuları Havalı Silahlar Bülent Bıçakcı Zafer Kupası'ndan dereceyle döndü.

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü (GSK) bünyesinde yer alan atıcılık sporcuları Havalı Silahlar Bülent Bıçakcı Zafer Kupası'ndan dereceyle döndü.

Bafra GSK atıcıları 22-29 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Bülent Bıçakcı Zafer Kupası'nda elde ettikleri derecelerle ilçenin gururu oldu. Yıldız A bayanlar havalı tabanca branşında Ezginur Türkmen sıralama atışları sonucunda 363 puan atarak Türkiye ikincisi oldu. Ezginur Türkmen topladığı puan ile THOM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) baraj puanını geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Genç erkekler havalı tabanca branşında Alper Kirpi 549 puan atarak THOM baraj puanını geçti. Alper Kirpi Adem, Eren Katipoğlu ve Kadir Alver den oluşan genç erkekler havalı tabanca takım sıralamasında 11 takım arasından dördüncülüğü elde etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Bülent Bıçakcı Zafer Kupası'nda derece alarak bizleri yine gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyor, Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kuruluna ve Atıcılık Milli Takım Antrenörü Murat Gürsel hocamıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

gençlik, Bafra, Spor, Son Dakika

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