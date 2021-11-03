Bafra İlçe Spor Güvenlik Toplantısı

Samsun'un Bafra ilçesinde, İlçe Spor Güvenlik Toplantısı Kaymakam Cevdet Ertürkmen başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince yapılacak spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemleri gözden geçirildi.

Kaymakam Ertürkmen, müsabakalar öncesi, esnası ve sonrasında pandemiye karşı gerekli tedbirlerin alınacağını, ayrıca ilçede sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini ifade etti.

Toplantıya, Bafra Belediye Başkanlığı adına Spor Sorumlusu Yusuf Danışmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, 1930 Bafra Spor Kulübü Başkanı Fatih Yıldız, Hacınabi Spor Kulübü Başkanı İsa Köprü ve yönetim kurulu üyesi Servet Şengül ve Dededağı Spor Kulübü Temsilcisi Sefa Bayrak katıldı. - SAMSUN