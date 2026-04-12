Bağcılarlı demir bileklerden büyük başarı: 14 madalya kazandılar

12.04.2026 11:38  Güncelleme: 11:39
Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Yalova'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak ilçenin gururunu artırdı. Üç sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bağcılar Belediyesi, Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Yalova'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Bağcılar'ın gururu oldu. Sporcular, 5'i altın toplam 14 madalya kazandı.

2026 Nurettin Yüksel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları, 6-11 Nisan 2026 tarihleri arasında Yalova'da düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona; 15 yaş altı 270, 18 yaş altı 670, 23 yaş altı 340, büyükler 300, bedensel engelliler 80 ve masterlar 90 sporcu olmak üzere toplam 1750 sporcu katıldı.

Birinci olmak için mücadele ettiler

Dev organizasyonda sporcular, kendi kategorilerinde birinci olmak için mücadele etti. Zorlu geçen müsabakalarda demir bilekler, madalya kazanmanın yanında milli takıma girmek için de ter döktü. Bu önemli şampiyonada Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, 5 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

3 sporcu milli takıma seçildi

Türkiye'nin en iyi sporcularının yer aldığı organizasyonda dereceye giren Bağcılarlı 3 sporcu, 20 Mayıs'ta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Yasin Yıldız: "İlçemizin gururu olan sporcularımızı yürekten kutluyorum"

Büyük başarıya imza atan sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İlçemizin gururu olan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli takım kadrosuna seçilen demir bileklere de başarılar diliyorum. İnanıyorum ki burada olduğu gibi orada da güçlerini gösterecek ve madalyalarla ülkemize dönecekler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

