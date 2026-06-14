Milli maç heyecanı Bağcılar Meydanı'nda yaşandı - Son Dakika
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Milli maç heyecanı Bağcılar Meydanı'nda yaşandı

Milli maç heyecanı Bağcılar Meydanı\'nda yaşandı
14.06.2026 10:18  Güncelleme: 10:29
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı ilk maç, Bağcılar Meydanı'nda kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş tarafından izlendi. Belediye Başkanı Yasin Yıldız'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlara çay, simit ve çorba ikram edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı ilk maç, Bağcılar Meydanı'nda kurulan dev ekranda izlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'ın da katıldığı etkinlikte yüzlerce vatandaş milli takıma destek olurken, renkli anlar yaşandı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2026 Dünya Kupası heyecanı başladı. Turnuvada yer alan A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı ise bu sabah saat 07.00'de oynandı. Karşılaşma öncesi tüm yurtta olduğu gibi Bağcılar'da da büyük hazırlıklar yapıldı. Bağcılar meydanına kurulan dev ekranla ise yüzlerce vatandaş Türkiye - Avustralya maçını büyük bir heyecanla izledi.

Vatandaşlara ikramda bulunuldu

Bağcılar Belediyesi, karşılaşma saatinin erken olmasını dikkate alarak maçı ilçe sakinlerinin hep beraber izlemesi için Bağcılar Meydanı'na dev ekran kurdu. 'Sabahın İlk Işığında Millilerin Yanında" sloganıyla sabah namazının ardından düzenlenen etkinlikte alana gelen vatandaşlara çay, simit ve çorba ikram edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da ilçe sakinleriyle birlikte kahvaltı yapıp maç izlemek için ekran karşısındaki yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli maç heyecanı Bağcılar Meydanı'nda yaşandı - Son Dakika

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