Bağcılar'da Maçta Arbede: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Bağcılar'da Maçta Arbede: 2 Gözaltı

14.06.2026 20:47
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Bağcılar Spor ile İstanbul Çorum Spor maçında protesto eden taraftarlar ile polis arasında arbede çıktı.

Bağcılar'da 2. Amatör Lig Play Off maçında Bağcılar Spor ile İstanbul Çorum Spor arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında bir grup protestocu taraftar ile polis arasında arbede çıktı. Çıkan arbede sonucu polise mukavemet eden 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul 2. Amatör Lig Play Off Yarı Final maçında Bağcılar Spor evinde bugün İstanbul Çorum Spor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada ilk yarının tamamlanmasının ardından stadyuma tekrar giriş yapmak isteyen bir grup taraftarın polise kimlik ibraz etmemesi sonucunda arbede çıktı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken polise mukavemette bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Bağcılar, Futbol, Çorum, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bağcılar'da Maçta Arbede: 2 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Maçta Arbede: 2 Gözaltı - Son Dakika
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