BAGFAŞ\'tan Bandırmaspor\'a Sponsorluk

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), 2026-2027 sezonunda Bandırmaspor'un kol sponsoru oldu.

İmza törenine Bandırmaspor Kulübü Başkanı Murat Karakoyun, başkan vekili Soner Koçoğlu, altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı Tümay Özbeyli ile BAGFAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür İpek Seviye Gençer Yağcı ve şirket yöneticileri katıldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında BAGFAŞ, 2026-2027 sezonunda bordo-beyazlı ekibin forma kol sponsoru olacak. Törenin ardından İpek Seviye Gençer Yağcı ile Murat Karakoyun ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde incelemelerde bulundu.

Sponsorluk programı, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.