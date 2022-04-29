Bahaddin Güneş: Sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylemiştim - Son Dakika

Trabzonspor'un 38 yıl önce 1983-84 yılında formasını giyen oyuncularından Bahaddin Güneş, Abdullah Acvı'ya şampiyon olacaklarını bu sezon başında söylediğini açıkladı.

Şu anda Afjet Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylediğini O'nun da kendisine "valla dile benden ne dilersen" dediğini belirterek tahmininde haklı çıktığını söyledi. Sporlig Dergisi'ne konuşan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor, en son benim oynadığım dönemde 1983-84 yılında Fenerbahçe'nin 5 puan önünde şampiyon olmuştu. Tam 38 yıl oldu. Ben Trabzonspor'un sezon başında şampiyon olacağını söylemiştim. O zaman 1461 Hekimoğlu'nu çalıştırıyordum. Abdullah hoca ile görüşmüştüm hatta 3-4 oyuncu almıştık onlardan. Hocam bu sene burada şampiyonluk görüyorum demiştim o da bana "Valla dile benden ne dilersin" diyerek espri yapmıştı.Trabzonspor son haftalarda biraz strese girdi diye düşünüyorum. Son 5-6 haftalık bölümünde iyi futbol oynayamadı. Sebebi stres mi, sakatlık mı? onu bilemiyorum. Aslında stresin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncuların çoğu yabancı ve tecrübeli oyuncular. Yerli oyuncular olsa strese girdiler diyebilirdim ama artık son haftalar. Trabzonspor alacağı puan ya da puanlarla şampiyoluğunu ilan eder."