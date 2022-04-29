Bahaddin Güneş: Sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylemiştim - Son Dakika
Üye Girişi

Bahaddin Güneş: Sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylemiştim

29.04.2022 13:50
Bahaddin Güneş: Sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylemiştim

Trabzonspor'un 38 yıl önce 1983-84 yılında formasını giyen oyuncularından Bahaddin Güneş, Abdullah Acvı'ya şampiyon olacaklarını bu sezon başında söylediğini açıkladı.

Trabzonspor'un 38 yıl önce 1983-84 yılında formasını giyen oyuncularından Bahaddin Güneş, Abdullah Acvı'ya şampiyon olacaklarını bu sezon başında söylediğini açıkladı.

Şu anda Afjet Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylediğini O'nun da kendisine "valla dile benden ne dilersen" dediğini belirterek tahmininde haklı çıktığını söyledi. Sporlig Dergisi'ne konuşan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor, en son benim oynadığım dönemde 1983-84 yılında Fenerbahçe'nin 5 puan önünde şampiyon olmuştu. Tam 38 yıl oldu. Ben Trabzonspor'un sezon başında şampiyon olacağını söylemiştim. O zaman 1461 Hekimoğlu'nu çalıştırıyordum. Abdullah hoca ile görüşmüştüm hatta 3-4 oyuncu almıştık onlardan. Hocam bu sene burada şampiyonluk görüyorum demiştim o da bana "Valla dile benden ne dilersin" diyerek espri yapmıştı.Trabzonspor son haftalarda biraz strese girdi diye düşünüyorum. Son 5-6 haftalık bölümünde iyi futbol oynayamadı. Sebebi stres mi, sakatlık mı? onu bilemiyorum. Aslında stresin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncuların çoğu yabancı ve tecrübeli oyuncular. Yerli oyuncular olsa strese girdiler diyebilirdim ama artık son haftalar. Trabzonspor alacağı puan ya da puanlarla şampiyoluğunu ilan eder." 


Bahaddin Güneş: Sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylemiştim
Bahaddin Güneş: Sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylemiştim
Bahaddin Güneş: Sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylemiştim
YORUMLAR
500
İzmit'te Turan Güneş'te Yer Altına Alınan Hatlardan Elektrik Verilmeye Başlandı İzmit'te Turan Güneş'te Yer Altına Alınan Hatlardan Elektrik Verilmeye Başlandı Başkan Deveci'den 'paylaşım' açıklaması Başkan Deveci'den 'paylaşım' açıklaması

Trabzonspor, Şampiyon, Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bahaddin Güneş: Sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylemiştim - Son Dakika


Son Dakika
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:40 Ege'de Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 ihlal yaptılar
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:00:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bahaddin Güneş: Sezon başı Trabzonspor'un şampiyon olacağını Abdullah hocaya söylemiştim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement