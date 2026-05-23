Bahçeli\'den Trabzonspor\'a Tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzonspor'un 10'uncu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sanal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine taşıyarak Karadeniz'in mücadeleci ruhunu bir kez daha futbol sahalarına yansıtan 2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor camiasının yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Avrupa mücadelesinde de kendilerine üstün başarılar diliyorum" dedi.

FOTORĞAFLI