Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Cerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)
Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Inneh, Buse Ünal, Shemanova, Ceren Nur Domaç, Czyrnianska (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Merve Tanyel, Baird)
Setler: 23-25, 23-25, 21-25
Süre: 104 dakika (37, 35, 32)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Bahçelievler Belediyespor’a 3-0 Deplasman Zaferi - Son Dakika
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