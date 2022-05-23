Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonluğunu kutladı

23.05.2022 11:57
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonluğunu kutladı

FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji, şampiyonluğu düzenlediği festivalle kutladı.

FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji, şampiyonluğu düzenlediği festivalle kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BAU Future Campus'te beş binden fazla Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çalışanının katıldığı ve sanatçı Yalın'ın sahne aldığı kutlamaya basketbolcular üstü açık otobüsle giriş yaptı.

Bahçeşehir Koleji takımı kupa seremonisiyle FIBA Avrupa Kupası'nı bir kez daha kaldırırken, festivale katılanlar Yalın'ın şarkılarıyla eğlendi.

Öte yandan konser esnasında Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğunu kazanması sahneden ilan edildi ve etkinliğe katılanlar çifte kutlama yaptı.

Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonluğunu kutladı
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonluğunu kutladı
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonluğunu kutladı

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Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Yalın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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