Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Mesut Öztürk
Bahçeşehir Koleji: Smith 23, Odiase 7, Şehmus Hazer 6, Furkan Haltalı 3, Cavanaugh 5, Ponitka 12, Bouteille 9, Ömer Can İlyasoğlu 2, Simonovic 9, Egehan Arna
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 26, Love 14, Erdi Gülaslan 3, Sajus 9, Bruinsma 11, Gilmore 3, Emircan Koşut 4, Bora Satır, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya
1. Periyot: 20-20
Devre: 43-38
3. Periyot: 60-54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-70 yendi.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece'yi Yendi - Son Dakika
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