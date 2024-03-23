Bahçeşehir Koleji, Çağdaş Bodrumspor'u 89-86 mağlup etti

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Göksun Öz
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 11, Boutsiele 16, Taylor 14, Cavanaugh 19, Bouteille 11, Kell 12, Akif Egemen Güven, Egehan Arna 3, Berkay Candan 3
Çağdaş Bodrumspor: Artis, Warren 8, Alibegovic 15, Ahmet Düverioğlu 19, Johnson 24, Can Uğur Öğüt 3, Fatih Cantitiz 2, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Moore 12, Cavit Ege Havsa 3
1. Periyot: 23-19
Devre: 51-43
3. Periyot: 70-71
Beş faulle çıkan: 38.43 Artis (Çağdaş Bodrumspor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Çağdaş Bodrumspor'u 89-86 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 9. galibiyetini aldı. Çağdaş Bodrumspor ise 17. yenilgisini yaşadı.
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe Opet ile yarın finalde karşı karşıya gelecek. Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nde 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Rallide toplamda 16 araç yarış dışı kaldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. ve son hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı. Halkbank, Fenerbahçe Paralopara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta play-off 1. etap için yarışacak. Play-off 2. etap maçları ise 5 ila 8. sırayı belirleyecek. Bigadiç Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor küme düştü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Bak, Marmaris Beldibi Mahallesi'ne yapılacak 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, Gençlik Merkezi, tenis kortu ve futbol sahası alanını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, su sporları alanında yapılacak yatırımların Marmaris'e ve Türkiye sporuna hizmet edeceğini belirtti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Spor Toto, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 41-31 mağlup etti. İlk yarıyı 20-14 önde tamamlayan Spor Toto, müsabakayı 41-31 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, Trisome Oyunları'nda 50 metre kurbağalamada 46.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 200 metre karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Daha önce de 200 metre serbest kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya almıştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bakanlığa ait spor tesislerini inceleyerek, yapılması planlanan projeleri değerlendirdi. Bakan Bak, futbol sahasını inceledi, gençlik merkezi ve kapalı spor salonu hakkında bilgi verdi. Ayrıca su sporları merkezi alanı hakkında da bilgi veren Bakan Bak, Marmaris'in spor kenti olacağını belirtti.
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