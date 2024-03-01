Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Lassa\'yı deplasmanda mağlup etti

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz
Darüşşafaka Lassa: Adams 4, Woodard 12, Abdur-Rahkman 14, Berk Demir 5, Muhsin Yaşar 22, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran 5, Can Korkmaz 6, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Carlton
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 3, Boutsiele 8, Taylor 12, Berkay Candan, Bouteille 15, Kell, Egemen Güven 11, Can Maxim Mutaf 3, Egehan Arna 14, Cavanaugh 9
1. Periyot: 25-14
Devre: 36-33
3. Periyot: 55-54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 75-68 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 8. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 11. yenilgisini yaşadı.
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Çınarcık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Zonguldaklı sporcular, 10 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyon olan sporcular, Türk milli takımını temsilen Avrupa Şampiyonası'nda yarışacaklar.
Düzce'de Nurettin Zafer Stadyumu'nda oynanacak olan Kuzey Yıldızı Spor ve Kaynaşlı Belediyespor U-17 futbol müsabakası öncesinde stadyumun aydınlatma direği yanmaya başladı. Olayın haber verilmesi üzerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak müsabaka yangın nedeniyle ertelendi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Kasımpaşa evinde Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarı 0-0 berabere sona erdi.
TFF 2. Lig'de 28. hafta mücadelesi başladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk ediyor.
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