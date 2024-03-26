Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı finalinde Itelyum Varese ile karşılaşacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın yarı final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Itelyum Varese takımıyla karşılaşacak Bahçeşehir Koleji, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşma için İtalya'ya gelen Bahçeşehir Koleji Basketbol takımı, Varese kentinde maçın yapılacağı Itelyum Arena'da antrenmana çıktı.
Başantrenör Dejan Radonjic, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarı finalin ilk ayağında deplasmanda Varese'ye karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını vurgulayarak, "Çok spesifik bir takım, şu ana kadar bu turnuvada iyi işler yaptılar, çeyrek finalde Nymburk'a karşı iki maçta kazandılar, ikisini de çok iyi oynayarak kazandılar. Deplasman için zor bir maç. Farklı bir basketbol tarzı olan bir takım. O yüzden 40 dakika boyunca iyi konsantrasyon sağlayıp deplasmanda oynayacağız. Yarı finalin ilk maçı için mental olarak hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.
Geride kalan hafta Türkiye'de Çağdaş Bodrumspor'a karşı yoğunluğu yüksek zor bir maç oynadıklarını, o maçın ardından da çok uzun bir zaman olmamasına rağmen iyi hazırlandıklarını anlatan Radonjic, "Hem hücum hem savunmada oyunu kontrol edip, bu serinin ilk yarısını mümkün olduğunca iyi şekilde oynayıp daha sonra önümüzde düşünmemiz gereken Karşıyaka maçımız var. Bu maçtan sonra da analizini yapıp sonra Karşıyaka maçıyla devam edip daha sonra ikinci maç için hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Yoğun fikstürde performans dalgalanmalarını biraz daha kontrol altına almaları gerektiğini anlatan Dejan Radonjic, daha stabil ve kararlı performanslara ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu sezon için savunma anlamında Porto maçı en iyi performanslarımızda birisiydi. Porto maçında gösterdiğimiz savunma performansını tekrarlayıp öncelikle onları açık sahada durdurup ondan sonra da çok tehlikeli şutörleri olan bir takım, şut yüzdelerini düşürüp hem savunmada hem hücumda oyunu kendi kontrolümüz altında tutmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Muhammed Baygül: "Zor bir deplasman, bilincindeyiz"
Şutör oyuncu kurucu Muhammed Baygül, 2022'de kazandıkları kupaya yeniden ulaşmak istediklerini dile getirerek, yarınki karşılaşma öncesi şu değerlendirmeyi yaptı:
"İki sene önce kazandığımız bir kupa. Hedefimiz, şampiyonluk. Tehlikeli bir takım. Tempolu oynayan, hücumda yüksek yüzdeyle şut atan bir takım. Zor bir deplasman olacak, bunun bilincindeyiz, takım olarak da tecrübeli bir takımız. Yarın elimizden geldiğince mücadele edip turu geçecek avantajı yakalamak istiyoruz."
Bahçeşehir Koleji ile Itelyum Varese arasındaki yarı finalin ilk maçı Itelyum Arena'da yarın TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma NTV'den canlı yayımlanacak.
Finale yükselecek takımın belli olacağı rövanş mücadelesi ise 3 Nisan Çarşamba günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
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