SALON: Gran Canaria Arena
HAKEMLER: Carmelo Paternico, Marcin Kowalski, Dragan Porobic
GRAN CANARIA: Homesley 13, Albicy 8, Brussino 17, Pelos 11, Shurna 7, Tobey 6, Thomasson 4, Kljajic, Conditt IV, Salvo, Alocen
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 13, Şehmus Hazer 9, Massingburg 2, Furkan Haltalı 2, Simonovic 14, Ponitka 5, Odiase 7, Cavanaugh 2, Bouteille 9
1'İNCİ PERİYOT: 16-10
DEVRE: 32-27
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-49
Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu üçüncü maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 66-63 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Gran Canaria'ya Yenildi - Son Dakika
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