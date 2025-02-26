Bahçeşehir Koleji'nden Yeni Reklam Filmi Tanıtımı

Spor

- Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, yeni reklam filmini tanıttı

İSTANBUL - BKT EuroCup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, yeni reklam filmi için tanıtım lansmanı düzenledi.

Avrupa'nın en prestijli ikinci organizasyonu olan BKT EuroCup'ta grubunu lider bitirerek çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yeni reklam filmini tanıttı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen lansmana Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, Başantrenör Dejan Radonjic, takım kaptanı Tyler Cavanaugh ile oyunculardan Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi katıldı.

Begüm Yücel: "EuroCup'ta çeyrek finali garantiledik"

Lansmanda açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Sezon başında EuroCup'taki iddiamızdan ve uzun vadeli EuroLeague'de üçüncü Türk takımı olma hayalimizden bahsetmiştik. Bugün geldiğimiz noktada bunun hayal değil hedef olduğunu söylemenin mutluluğunu yaşıyoruz. EuroCup'ta grubumuzu büyük bir başarıyla bitirdik ve çeyrek finali garantiledik. Bu yaparken ülkemizin yetiştirdiği değerli oyuncularımızın katkısı çok büyüktü. Yeri geldi sahada 3-4 Türk oyuncumuzu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda Türk oyuncuların çok önemli bir yerinin olduğunu söyleyen Yücel, "Bizim zaten kurulma amacımız ülkemize altyapıda önemli oyuncular yetiştirmek. Bu sene kadro kurulurken de Türk oyuncuların öneminden ve Türk oyunculara yer vermekten bahsetmiştik. En iyi Türk oyuncular bizim kulübümüzde diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Dejan Radonjic: "Genel olarak çok iyi bir kadro kurduk"

Bu sezon çok kaliteli bir takım kurduklarının altını çizen Başantrenör Dejan Radonjic, "Yazın çok iyi bir iş yaptık. Çünkü bu kadar kaliteli yerli oyuncuları bir kadroda toplamak çok kolay değil. Genel olarak çok iyi bir kadro kurduk. Benim için bir koç olarak yerli oyuncuları oynatmak çok önemli. Bunun kulübümüz için de önemli olduğunu biliyorum. Şehmus geldiği günden beri bizim için çok önemli işler yaptı. Ne kadar önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bununla birlikte takım olarak bazı eksiklerimiz bulunuyor. Umarım en kısa zamanda tam kadro olarak çalışmaya başlarız. Gün gün ilerleyerek hedefimize ulaşmak istiyoruz. 14 galibiyetle normal sezonu lider bitirdik. Sezon öncesi ilk hedefimizi play-off olarak belirlemiştik. Oyuncularımın gösterdiği performanstan çok mutluyum. Önümüzde çeyrek finale 15 günlük bir hazırlık süreci var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Rakiplerimize büyük saygı duyuyoruz. Biz kendimizi düşünmeliyiz" diye konuştu.

Kaptan Tyler Cavanaugh da, "Geçtiğimiz sezonla bu sezonu karşılaştırmak çok kolay değil. Çünkü bambaşka bir takım olarak buradayız. Şu an harika bir takım kuruldu. Biz de normal sezonu lider bitirerek büyük bir başarı elde ettik. Gün gün bakmaya çalışıyoruz. Önümüzde çeyrek finale bir hazırlık süreci var. Sonrasında da finale ulaşıp o günleri görürüz" cümlelerine yer verdi.

Bireysel olarak iyi bir sezon geçirdiğini aktaran Şehmus Hazer, "Kendi açımdan iyi bir sezon geçiyor. Bunu bekliyordum. Başlarında kolay değildi. O yüzden sezon başı biraz zorlandım. Her oyuncunun kendine özel hedefleri var. Kulübün de çok güzel hedefleri var. Onlar birbiriyle örtüşünce ben de elimden geleni yaptım. Bu sezon şu ana kadar iyi geçti. Umarım bundan sonra daha iyi geçeceğini umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Furkan Korkmaz: "Bahçeşehir Koleji benim için dönüm noktası olacak"

Sezonun kalan maçlarında iyi bir performans sergileyerek hedeflerine ulaşmak istediklerinin altını çizen Furkan Korkmaz, "Benim için sezon çok kolay başlamadı. Ama şu an olduğum durum bana çok iyi geldi. Bahçeşehir Koleji benim için dönüm noktası olacak. Buraya gelirken fiziksel durumumun farkındaydık, zamana ihtiyacım olacağını konuştuk. 2 ay kadar bir süre oldu. Çok daha iyi bir Furkan izlettireceğimi söyleyebilirim. Çok da kritik maçlar yaklaşıyor. Bu maçlar için ekstra motivasyona gerek yok. Çıkıp kazanmalıyız" açıklamasını yaptı.

Kenan Sipahi: " Türkiye'nin en iyi organizasyonuna geldiğim için çok şanslıyım"

Takıma yeni katılan Kenan Sipahi ise, "Sezon ortasındaki ayrılma durumunda çok sıkça telefonda konuştuk. Yazın da bir görüşmemiz olmuştu. Bu takıma basketbol anlamında oyun olarak en iyi performansı ortaya koyabileceğim takım olarak konuşuyorduk. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Böyle bir karar verdim. Türkiye'nin en iyi organizasyonuna geldiğim için çok şanslıyım. Karşıyaka'da bazı sıkıntıları yaşadıktan sonra hem ailem hem benim için en iyi yerde olduğumu düşünüyorum. İnşallah bu takıma hak ettiği başarılara ulaşmasında yardımcı olurum" ifadelerini kullandı.