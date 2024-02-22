Bahçeşehir Koleji\'nin yeni genel menajeri Pınar Çiler Çağlayan oldu

Spor

Bahçeşehir Koleji'nin genel menajeri Pınar Çiler Çağlayan oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ilklere imza atmaya devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar, Begüm Yücel'in başkanlık görevini devralmasıyla bir ilki gerçekleştirmesinin ardından önemli bir pozisyonu daha bir kadın yöneticiye emanet etti. Kulüpte yedi sezondur yöneticilik yapan idari menajer Pınar Çiler Çağlayan, Bahçeşehir Koleji'nin yeni genel menajeri olarak açıklandı.

33 yaşındaki Çağlayan, böylece Basketbol Süper Ligi tarihinde erkek takımlarında genel menajerlik görevine gelen ilk kadın yönetici oldu. Çağlayan, Bahçeşehir Koleji'nin Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesinde ve FIBA Europe Cup şampiyonluğunda da önemli bir role sahipti.

"Başarı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Pınar Çiler Çağlayan, "Öncelikle beni genel menajerlik pozisyonuna layık gören Başkanımız Sayın Begüm Yücel ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Kurulduğumuz günden bu yana takımımızın başarısı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Bahçeşehir Koleji'ni hak ettiği yerlere getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadelesine devam eden Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup'ta grubunu lider bitirerek çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Porto'nun rakibi olmuştu. - İSTANBUL