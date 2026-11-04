Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm'u 96-82 yenerek beşinci galibiyetini aldı

Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm'u 96-82 yenerek beşinci galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BKT Avrupa Kupası D Grubu 6. haftasında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u 96-82 mağlup etti. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji beşinci galibiyetine ulaşırken Ratiopharm Ulm üçüncü yenilgisini aldı.
Salon: Ratiopharm Arena
Hakemler: Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Sergio Manuel (İspanya), Jaroslav Pazourek (Çekya)
Ratiopharm Ulm: Watson 12, Faye, Rataj 18, Heckel 5, Traore 14, Atamna 7, Schmidt 3, Sims 17, Fischer 4, Shittu 2, Liedtke
Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Kenan Sipahi, Ponitka 18, Cavanaugh 16, Williams 11, Reed 15, Avramovic 15, Dileo 3, Mitrovic 6
1. Periyot: 19-19
Devre: 36-54
3. Periyot: 60-68
BKT Avrupa Kupası D Grubu 6. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u 96-82 yendi.
Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla beşinci galibiyetini aldı.
Alman temsilcisi ise üçüncü yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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