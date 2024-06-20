Bahçeşehir Koleji, Tai Odiase'yi kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Tai Odiase'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki pivotla 1 senelik anlaşma sağladı.
Geçen seneyi Ukrayna'nın Prometey ekibinde geçiren Tai Odiase, kariyerinde Germani Basket Brescia, EWE Baskets Oldenburg, BG Göttingen, Greensboro Swarm, Lavrio ve Iberostar Tenerife formaları giydi.
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