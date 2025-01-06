Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 85-78 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar
Bahçeşehir Koleji: Jaleen Smith 17, Tyler Cavanaugh 12, Tai Odiase 3, Şehmus Hazer 9, Axel Bouteille 13, Furkan Korkmaz 17, Marko Simonovic 6, Mateusz Ponitka 8, Furkan Haltalı, Göktüğ Baş
Başantrenör: Dejan Radonjic
Tofaş: Marcquise Reed 23, Yiğitcan Saybir 4, Tolga Geçim 5, Andzejs Pasecniks 13, Özgür Cengiz 5, OBrien 14, Uros Trifunovic 3, Kris Bankston 6, Berk Demir 5
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 15-23 (Tofaş lehine)
Devre: 38-38
3. Periyot: 58-58 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Tofaş'ı Yendi - Son Dakika
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