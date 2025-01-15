EuroCup A Grubu 15. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk olduğu Trefl Sopot'u 81-76 mağlup ederek, ligdeki 13. galibiyetini aldı.
Salon: Ergo Arena
Hakemler: Kristaps Kostantinovs (Letonya), Maxime Boubert (Fransa), Noam Gordon (İsrail)
Trefl Sopot: Johnson 18, Moten 2, Aaron Best 13, Alleyne 6, Witlinski 11, Zyskowski 6, Groselle 12, Schenk 8
Başantrenör: Zan Tabak
Bahçeşehir Koleji: Jaleen Smith 25, Tai Odiase 20, Axel Bouteille 5, Tyler Cavanaugh 12, Kenan Sipahi 4, Şehmus Hazer 9, Marko Simonovic 2, Furkan Korkmaz 4, Furkan Haltalı
Başantrenör: Dejan Radonjic
1. Periyot: 24-13 (Trefl Sopot lehine)
Devre: 45-37 (Trefl Sopot lehine)
3. Periyot: 57-58 (Bahçeşehir lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot'u Yendi - Son Dakika
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