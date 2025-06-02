Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Bahçeşehir Koleji, uzatmalara giden müsabakada Tofaş'ı 96-92 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.
Salon: Tofaş
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
Tofaş: Marcquise Reed 34, Alex Perez 21, Yiğitcan Saybir 8, Kris Bankston 9, Tolga Geçim 4, Jaleel Steven OBrien 7, Uros Trifunovic 5, Andzejs Pasecniks 4, Berk Demir
Başantrenör: Orhun Ene
Bahçeşehir Koleji: Tai Odiase 13, Tyler Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20, Jaleen Smith, Axel Bouteille 5, Mateusz Ponitka 8, Furkan Korkmaz 14, Şehmus Hazer 5, Marko Simonovic 8
Başantrenör: Dejan Radonjic
1. Periyot: 24-14 (Tofaş lehine)
Devre: 42-38 (Tofaş lehine)
3. Periyot: 61-60 (Tofaş lehine)
Normal süre: 85-85 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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