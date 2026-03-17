Bahçeşehir Koleji Yarı Finale Yükseldi

Eurocup çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Romanya'nın Universitatea Cluj takımını 75-72 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya)
Bahçeşehir Koleji: Flynn 16, Homesley 9, İsmet Akpınar 8, Cavanaugh 10, Williams 11, Ford, Koprivica 12, Mitchell 2, Ponitka 3, Hale 4
Universitatea Cluj: Molinar 9, Ceaser 12, Russell 23, Taylor, Creek 9, Guzman 7, Miletic 7, Woodbury 2, Kulvietis, Richard 3
1. Periyot: 18-18
Devre: 39-38
3. Periyot: 61-56
Beş faulle çıkan: 38.19 Miletic (Universitatea Cluj) - İSTANBUL
