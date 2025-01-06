Bahoken, Kayserispor\'un 2025\'teki İlk Golünü Attı

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Kayserispor'da 2025 yılının ilk golünü Stephane Bahoken attı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Bodrumspor deplasmanında 1-1 berabere kalırken, takımın tek golü Stephane Bahoken'den geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Boa Morte'nin ortasında şık bir gole imza koyan Kamerunlu forvet, Kayserispor'un 2025 yılındaki ilk golünü atan isim oldu.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kayserispor forması ile ikinci golünü attı. Bahoken daha önce de Galatasaray maçında topu ağlara göndermişti. - KAYSERİ