Bahri Tanrıkulu Taekwondo Federasyonu Başkanı

Spor

ANKARA'da yapılan Türkiye Taekwondo Federasyonu Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda eski milli sporcu Bahri Tanrıkulu seçime tek aday olarak girdi.

Federasyonun 6. Olağan ve 8'inci Mali Genel Kurulu'na 300 delegeden 186'sı katıldı. Eski milli sporcu Bahri Tanrıkulu 181 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. 2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Federasyonu başkanlığına seçilen Bahri Tanrıkulu'nun yönetiminde, 'İbrahim Özbay, Engin Sarıkaya, Ünal Karadağ, Aydın Süha, Gökhan Çetinkaya, Ragıp Bingöl, İlkay Sağır, Volkan Akpınar, Bora Selim, Bekir Karaman' yer aldı.