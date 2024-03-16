Bakan Aşkın Bak, Bolu\'ya yeni stadyum müjdesi verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bolu'da spora yönelik verdiği müjdelerin yanında Bolu Atatürk Stadyumu'nda Bolululara yeni stat müjdesi verdi. Bakan Osman Aşkın Bak, "Bolu'da herkesin tartıştığı bir konu var, içinde bulunduğumuz stadyum. Bunu güzel bir stadyumla yenileyeceğiz. Çok güzel bir stadyumu Bolu'ya kazandıracağız. Çok kısa zamanda çalışmasını tamamlayıp ihalesini yapacağız. Bolu'ya hayırlı olsun" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyarette bulunmak için Bolu'ya geldi. Kente sabah saatlerinde giriş yapan Bakan Osman Aşkın Bak, Bolu Valiliği'ni ziyaret ederek spor yatırımları konusunda toplantı yaptı. Toplantının ardından Bakan Bak, Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen sporcularla buluşma programına katıldı. Programda Bakan Bak, Bolululara yeni müjdeler verdi.
Bolu'ya yeni stadyum kazandıracaklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Bolu'nun spor şehri olması için çok büyük adımlar atacağız. Yaşamkent Gençlik Merkezi'nin tefrişatı yakında tamamlanmış olacak, onu açacağız. Yaşamkent'te bin kişilik spor salonunun inşaatına başlıyoruz. Sağlık mahallesinde gençlik merkezi ve sahaları gerçekleştireceğiz. Mudurnu ilçesinde salonun yanına ek salon yapılması talebi vardı, onu da yatırım programımıza aldık. Bolu, gençlerin kamp yaptığı önemli bir mekan. Bolu Aladağ'da bir gençlik merkezi kazandıracağız. Karaçayır mahallesinde 250 kişilik salonumuzu yapıyoruz ve yanına cimnastik için bir salon talebi var, onu da yapacağız. Belediye başkan adayı Muhammet Emin Demirkol'un projesi var, biz de bu projeyi destekliyoruz. Kartalkaya'da Bolulu gençlerin kayak öğrenmeleri için onu da destekliyoruz. Bolu'da herkesin tartıştığı bir konu var, içinde bulunduğumuz stadyum. Bunu güzel bir stadyumla yenileyeceğiz. Çok güzel yaşayan stadyumu Bolu'ya kazandıracağız. Çok kısa zamanda çalışmasını tamamlayıp ihalesini yapacağız. Bolu'ya hayırlı olsun. Boluspor'a da hayırlı olsun. Boluspor Türk sporunun efsanesidir. Türk futboluna çok futbolcu yetiştirdi" dedi.
Bakan Bak, stadyumdaki programının ardından 1. Lig takımlarından Boluspor Kulübü'nü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Savaş Abak ve yöneticilerle bir araya geldi. Kulüp tesislerinde Bakan Aşkın Bak, penaltı atışı gerçekleştirdi. Ardından Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Olimpik yüzme havuzu ile cimnastik salonunda incelemelerde bulunan Bakan Bak, şehirden ayrıldı. - BOLU
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