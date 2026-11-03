Bakan Bak, Doha'da dünya şampiyonu olan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'ı kutladı - Son Dakika
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Bakan Bak, Doha'da dünya şampiyonu olan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'ı kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Doha'daki ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre tabancada altın madalya kazanan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik etti. Bak, mesajında Tarhan'ı yürekten kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre tabanca kategorisinde altın madalya kazanan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre tabanca kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şevval İlayda Tarhan'ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği bu önemli başarıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."???????

Kaynak: AA
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