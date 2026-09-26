Bakan Bak, Fransa'ya 1-0 yenilen A Milli Takım için 'Mücadele iyiydi' dedi - Son Dakika
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Bakan Bak, Fransa'ya 1-0 yenilen A Milli Takım için 'Mücadele iyiydi' dedi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya 1-0 yenildiği maç sonrası 'Mücadele iyiydi ama puan alamadık' dedi. Bak, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü'nün eksik olduğunu, İtalya maçının Bursa'da oynanacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında konuk ettiği Fransa'ya 1-0 mağlup olmasına ilişkin, "Mücadele iyiydi ama puan alamadık." dedi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynayan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'nı destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

UEFA Uluslar A Ligi'nde önemli rakipler bulunduğunu belirten Bak, "Takımımızda eksikler vardı. Bana göre iyi mücadele ettiler. Pozisyonlar da bulduk. Basit bir hatadan da gol yedik ama dediğim gibi bizim çocuklar iyi işler yapmaya devam edecek. Bana göre kendilerini daha geliştirerek yola devam edecekler. A Ligi'ndeki rakiplerimiz dünyada önemli takımlar. Bizim takımımız da o seviyelere gelmek için gerekli çabayı, özveriyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bak, genç bir takım olduklarından bahsederek takımda Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü gibi önemli eksikler bulunduğunu kaydetti.

Grupta puan kazanmanın önemli olduğuna işaret eden Bak, önlerinde İtalya maçının bulunduğunu dile getirdi.

Bak, takımın iyi mücadele ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Arda güzel işler yaptı. Arda'nın takımı öne taşıması da güzeldi ama futbol netice oyunu. Mücadele iyiydi ama puan alamadık. İçeride İtalya maçı var. Bu takımı Bursa'da o muhteşem seyirci bekliyor. Oradan yoluna devam edecek. Bizim çocukların iyi işler yapacağına inanıyorum. Bu takımı desteklememiz lazım. Bu takıma sahip çıkmamız lazım. Bu takımı motive etmemiz lazım. Onlara daha fazla şans vermemiz lazım. Daha çok güvenmemiz lazım. Ben bu noktada iyi işlerin olacağını düşünüyorum."

"Takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz"

Fransa'nın mazisinde dünya şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatan Bak, kadrolarında Mbappe ve Dembele gibi önemli oyuncular bulunduğunu söyledi.

Bak, seyircilerin dünyanın önemli oyuncularını izleme fırsatı bulduğunu ifade ederek "Tabii ki üzgünüz ama buradan puan da çıkarabilirdik. Bunu da yapabilirlerdi. Yolumuza devam edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bu çocuklar iyi işler yapacak. Güvenmeye devam edelim." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Tramvay dolayısıyla seyirciler ulaşım sorunu yaşamadı. Atmosferi nasıl buldunuz?" sorusu üzerine Bak, Kocaeli seyircisinin her zaman muhteşem olduğunu kaydetti.

Tramvayın stada gelmesinin önemli olduğunu dile getiren Bak, bu yatırım için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bak, devletin büyük yatırımlar yaptığını vurgulayarak "Böylesine stadyumlara sahibiz. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Spora büyük tesis yatırımları yaptı. Maç içinde aradı zaten. Mücadele için çocuklara teşekkür etti. Dediğim gibi futbol netice oyunu. Biz bu gençlere güveneceğiz. Bu çocuklarımıza inanacağız. Milli takımımıza güveneceğiz. Bu bizim milli takımımız. Yüreğimizden gelen, içimizden gelen takım. Onları sonuna kadar destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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