Bakan Bak: Futbol için destek vermeye hazırız

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmesini çok istediklerini söyleyerek, "Bu milleti sevindirmek istiyoruz. TFF'ye destek vermek için hazırız" dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da zirveye katılım sağladı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bak, Türkiye'nin futbolda önemli başarılar elde edecek güçte olduğuna inandığını belirterek, "2026 FIFA Dünya Kupası'na gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz. TFF'ye destek vermek için hazırız. Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz. Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Yöneticilerin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Futbolda daha fazla diyaloğa ve birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Türk sporunun kalitesinin ve vizyonunun artmasını istiyoruz"

Hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'de spor devrimi yaşandığını vurgulayan Bakan Bak, şunları dile getirdi:

"Yakın zamanda Basketbol Gelişim Merkezi'ni açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok. Türk sporunun kalitesinin ve vizyonunun artmasını istiyoruz. Altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Statları ve tesisleri yapmayı sürdürüyoruz. Birçok uluslararası organizasyonu başarıyla düzenledik. Spor ülkesi olma yolunda ilerleyen Türkiye inşa ediliyor. Artık uluslararası arenadaki başarıları arttırmamız gerekiyor. Yaptığımız yatırımların karşılığını almalıyız. Antrenörlerimizin daha kaliteli eğitime ihtiyacı var. Özellikle futbol kulüplerinin altyapıya yatırım yapması lazım."

Osman Aşkın Bak'a konuşmasının ardından Turkuvaz Medya Onur Ödülü takdim edildi. - İSTANBUL