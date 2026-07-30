Bakan Bak, Kano Şampiyonu Sporcuları Ağırladı - Son Dakika
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Bakan Bak, Kano Şampiyonu Sporcuları Ağırladı

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Gençlik ve Spor Bakanı, madalya kazanan genç kanocuları kabul ederek başarılarını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Sprint Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Bakan Bak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, başarılarıyla Türk sporunu ileriye taşıyan genç kanocuları ağırladıklarını belirterek, "Uluslararası organizasyonlarda göğsümüzü kabartan milli sporcularımızı ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızın her daim yanında, hep destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Sprint Şampiyonası'nda Türkiye, organizasyonu 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak, Kano Şampiyonu Sporcuları Ağırladı - Son Dakika

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