Bakan Bak, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesinin programına katıldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özel eğitim okullarına spor malzemesi sağlanmasına yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesinin programına katıldı.

Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulunan Bakan Bak, engelli bireylerin hayata katılabilmesinde sporun çok önemli bir etken olduğunu belirtti.

Türkiye'nin engelli ve özel sporcular için çok önemli atılımlar yaptığını vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Onların başarıları bizleri mutlu ediyor. 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projemizin lansmanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılmıştı. Dağıtımlar gerçekleşti. Şimdi ikinci etabı için de biz devam ediyoruz. Bu noktada 81 ilde 500 okula malzemeler dağıtılmıştı. İlk etapta 27 bin 259'unu dağıttık. İkinci etabımızda da yüzde 70'i yerli toplam 30 bin adet malzeme 45 tır aracılığıyla gönderildi. Türkiye'deki toplam 1500 okulumuza bakanlığımızın kaynaklarından sağlanan 57 bine yakın malzeme dağıtılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelli bireylere ve özellikle spor yapan gençlere çok önem verdiğinin altını çizen Bak, "Ben de onlarla özel olarak ilgileniyorum. Onlarla basketbol ve futbol oynuyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız. 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız acılarımız var. Orada da ampute olan gençlerimiz ve çocuklarımız var. Onlarla ilgili de projeler hazırladık. İnşallah bunları da yakında sunacağız ve o bölgede de gençlerimizin spora yönelmesini sağlayacağız." diye konuştu.

"Engelli bireylerin spor yapması için her türlü desteği vereceğiz"

Bakan Bak, engelli bireylere sahip çıkan bir millet olduklarını aktararak, onların spor yapabilmesi için bakanlık olarak yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

Engelli bireylerin ve gençlerin spora yönelmesinin iyileştirici gücüne dikkati çeken Bak, şu görüşleri paylaştı:

"Paralimpikte, özel sporlarda, bedensel engellilerde ve diğer federasyonlarımızda önemli başarılar elde ediyoruz. Bu başarıların sonrasında elde ettikleri gurur ve bize kazandırdıkları mutluluk gerçekten çok değerli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu yatırımlara arttırarak devam edeceğiz. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile de koordineli olarak çalışıyoruz. Aileler mutlu, çocuklar mutlu. Engelli bireylere sahip çıkan ve onlara çok büyük destekler veren bir hükümetiz, milletiz. Bizim şefkatimiz ve paylaşma gücümüz çok önemli. Sporu biz teşvik ediyoruz. Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız, bu desteklerin artarak devam etmesini istiyor. Biz de bu noktada malzeme desteğiyle başladık. Bundan sonraki süreçte de yine gençlerimiz ve engelli bireylerimizin spor yapması için her türlü desteği vereceğiz. Sizleri seviyoruz."

Bakan Bak, konuşmasının ardından özel olarak ilgilendiği ve uzun süre sohbet ettiği çocuklarla fotoğraf çektirip, basketbol maçı yaptı.