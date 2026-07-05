Bakan Bak'tan ailelere çağrı: Çocukları spora yönlendirin - Son Dakika
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Bakan Bak'tan ailelere çağrı: Çocukları spora yönlendirin

Bakan Bak\'tan ailelere çağrı: Çocukları spora yönlendirin
05.07.2026 15:31
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'deki Genç Kart ödül töreninde çocukları ve gençleri dijital bağımlılık, uyuşturucu, alkol ve kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için spora yönlendirilmeleri gerektiğini vurguladı. Bakan ayrıca spor yatırımlarının süreceğini belirtti.

Edirne'de genç kart ödül dağıtım törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, en önemli görevlerinden birinin çocukları ve gençleri dijital bağımlılık başta olmak üzere uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar ve kumardan uzak tutmak olduğunu belirterek, çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda ailelere çağrıda bulundu.

Bir dizi programlara katılmak üzere Edirne'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Genç Kart ödül dağıtım törenine katılarak sporcular ve amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Genç Kart uygulamasında en fazla puan toplayan 500 öğrenciye bisiklet başta olmak üzere çeşitli ödüller Bakan Bak ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

"Çocuklarımızın okula devamları ve ders disiplinleri arttı"

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne değinen Osman Aşkın Bak, "Yaz spor okullarımızda, kış spor okullarımızda ve milli eğitimle beraber yürüttüğümüz yetenek taraması projeleriyle beraber çocuklarımızın sporun birleştirici gücünü, iyileştirici gücünü, ortak gücünü kazanmalarını sağlamak amacıyla bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Edirne'de güzel bir uygulama yapıldı. Çocuklarımızın okula devamlılıkları arttı, ders disiplinleri arttı. Çocuklarımız sokaklarda, okul bahçelerinde cıvıl cıvıl sporla buluştu, sporla beraber hayatı öğreniyorlar, yaşamda disiplini öğreniyorlar ve başarılı sporcular olarak şehirlerini, kulüplerini, okullarını temsil ediyorlar. Yaptıkları, katıldıkları antrenmanlarla beraber puan topluyorlar. O puanlarla beraber çeşitli hediyeler kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerden birinin de gençleri ve çocukları başta dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki, kötü, alışkanlıklar ve kumardan uzak tutmak olduğunu söyledi. Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Okuldan Spora Mahalle Ligi Projesi'ne 4 bin çocukla başladıklarını bugün 14 bin çocuğa ulaşıldığını aktaran Bakan Bak, spor yatırımlarının devam edeceğini belirten Osman Aşkın Bak, herkesi spor salonlarına ve tesislere davet etti.

"Türkiye spor ülkesi olma yolunda ilerliyor"

Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Voleybolda, futbolda, basketbolda, uluslararası başarılar devam ediyor. Altyapıya yatırımlar devam ediyor. Edirne'de yüzme havuzları, spor salonları, sahalar dolu. Sporcular için, çocuklarımız için hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Serhat şehri Edirne'nin sporla büyüdüğünü söyleyen Bakan Bak, Edirne'ye hizmet etmeye devam edeceklerini ve yatırımların devamının geleceğini ifade etti.

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer ise, 3 yıl önce kentte başlayan mahalle ligi ve okuldan spora projesinin başarıyla devam ettiğini belirtti.

Program, ödüllerin dağıtılması, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Politika, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak'tan ailelere çağrı: Çocukları spora yönlendirin - Son Dakika

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