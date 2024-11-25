Bakan Bak'tan Dans Şampiyonlarına Tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda tek erkekler geleneksel dansta altın madalya kazanan Barış Bayraktar ile gümüş madalyanın sahibi olan Akif Berker Dalgıç için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda tek erkekler geleneksel dansta altın madalya kazanan Barış Bayraktar ile gümüş madalyanın sahibi olan Akif Berker Dalgıç'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda milli sporcularımız bizleri sevindiren başarılar kazandı. Tek erkekler geleneksel dansta Avrupa Şampiyonu olan Barış Bayraktar ile gümüş madalyanın sahibi olan Akif Berker Dalgıç'ı kutluyorum. Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda elde edilen sonuçlar, dans sporlarına ilgi duyanlar için örnek olacaktır. Milli sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA