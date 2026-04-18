Bakan Bak'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükselen Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'i kutladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından paylaşımında "Kadınlar EuroLeague yarı finalinde rakiplerini mağlup ederek finale kalan temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yürekten tebrik ediyor, finalde başarılar diliyorum. Kazanan Türkiye." ifadelerine yer verdi.