Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
" Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."
Son Dakika › Spor › Bakan Bak'tan Galatasaray'a Tebrik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?