Bakan Bak'tan Hentbol Şampiyonlarına Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 50. Yıl Federasyon Kupası şampiyonları Beşiktaş ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'u kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Açılışını yapmaktan gurur duyduğumuz Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu, THF 50. Yıl Federasyon Kupası finalleri ile Türk sporuna kapılarını açtı. Bu heyecan dolu mücadelelerde, kadınlarda rakibi Üsküdar Belediyespor'u mağlup ederek kupaya uzanan Bursa Büyükşehir Belediyespor ile erkeklerde rakibi Nilüfer Belediyespor'u yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."