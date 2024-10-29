Bakan Bak'tan şiddet kınaması

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, derbi sonrası spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan saldırıyla ilgili, "Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek. Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisi sonrası spor muhabiri Emre Kaplan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından fiziki saldırıya uğradı. Kaplan, yüzüne aldığı darbe sonrası tedavi altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bak, "A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek! Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL