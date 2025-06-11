Bakan Bak'tan Voleybol Takımına Destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'na, Sırbistan ile karşılaşacağı müsabaka için başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 Voleybol Milletler Ligi ilk hafta maçları kapsamında A Milli Erkek Voleybol Takımı'na, Sırbistan ile karşılaşacakları müsabakada başarılar diledi. Milliler, 13 Haziran'da Hollanda, 14 Haziran'da Polonya ve 15 Haziran'da Çin ile karşılaşacak. - ANKARA