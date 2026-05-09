Bakan Bak'tan 50. Yıl Hentbol Federasyon Kupası şampiyonlarına tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, THF 50. Yıl Federasyon Kupası finallerinde erkeklerde şampiyon olan Beşiktaş ile kadınlarda şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılışını yaptığı Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan, THF 50. Yıl Federasyon Kupası finallerinde erkeklerde şampiyon olan Beşiktaş ile kadınlarda şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Açılışını yapmaktan gurur duyduğumuz Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu, THF 50. Yıl Federasyon Kupası finalleri ile Türk sporuna kapılarını açtı. Bu heyecan dolu mücadelelerde, kadınlarda rakibi Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nü mağlup ederek kupaya uzanan Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile erkeklerde rakibi Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü'nü yenerek kupayı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü tebrik ediyorum." - ANKARA