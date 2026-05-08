Bakan Bak, Trabzon Üniversitesinde konuştu Açıklaması

Bakan Bak, Trabzon Üniversitesi (TRÜ) kampüsündeki spor sahalarında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları ve TRÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde üniversite kulüpleriyle yakın işbirliğinde olduklarını belirten Bak, "Bu projeyi başlatalı 2 yıl oldu. Üniversite kulüplerine projelerinde destek veriyoruz. 2025 yılında 1,5 milyon üniversiteli öğrencimizle bir şekilde dolaylı veya dolaysız temas halinde olduk. Bu projeler çok önemli." diye konuştu.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi ve spora yapılan yatırımlarla Türkiye'nin birçok önemli organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bu kapsamda 2025'in kıymetli ve başarılı geçtiğini ifade eden Bak, "Voleybol kadın milli takımımız, Dünya Şampiyonası'nda final oynadı. İtalya ile oynadık ama onlardan daha fazla sayı almamıza rağmen biraz tecrübesizlik sebebiyle de maçı kaybettik, dünya ikincisi olduk. Erkek voleybol takımımız da dünya ligine katıldı. O da önemli. Basketbol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. A Milli Futbol Takımımız 24 yıl sonra bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak. Bizim çocuklara da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Spor gerçekten birleştirir, iyileştirir"

YÖK ile Spor Dostu Kampüs Projesi'ni yürüttüklerine değinen Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor Dostu Kampüs demek üniversite öğrencilerinin spor yapması demek. Dersten artan zamanda kendinizi dinlendirmek için sporun dinlendirici, birleştirici özelliğini sağlamak için hep beraber sporu hayatınızın bir parçası olarak yerleştirin. Spor gerçekten birleştirir, iyileştirir. O yüzden birçok yatırım yapıyoruz."

Bak, Formula 1 yarışlarının 2027 yılında yeniden İstanbul'da düzenleneceğine işaret ederek, "Dolayısıyla hep beraber o arabaların adrenalini, motorların gücünü, araçların yarışını izleyeceğiz. Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı biz İtalya ile beraber organize edeceğiz. Bunlar bizim spor tesislerine ve spora yaptığımız yatırımlar." diye konuştu.

Kampüsteki voleybol ve futbol sahalarında oynanan maçları izleyen Bakan Bak, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililerle bir araya geldi.