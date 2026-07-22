Bakan Bak: Türk güreşi tekrar şahlanacak - Son Dakika
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Bakan Bak: Türk güreşi tekrar şahlanacak

Bakan Bak: Türk güreşi tekrar şahlanacak
22.07.2026 18:35
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden 10 bin sporcunun katıldığı 2. Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda konuştu. Bakan Bak, altyapı yatırımlarıyla Türk güreşinin yeniden yükseleceğini belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen 'Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'na katılım sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk sporu güzel işler yapacak, inşallah Türk güreşi tekrar şahlanacak" dedi.

TGF tarafından 81 ilden yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 18 Temmuz'da başlayan 2. Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası, Ankara Arena Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5'inci gününe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katılım sağladı. Bakan Bak, müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

"Türk sporu güzel işler yapacak, inşallah Türk güreşi tekrar şahlanacak"

Güreşin Türk milletinin ata sporu olduğunu belirten Bakan Bak, "Türk güreşçilerinin altyapılarına yapılan yatırımlar bizleri çok mutlu ediyor. Ben de 2007-2011 yılının arasında Türkiye Güneş Federasyonu Başkanlığı yaptım. Antrenörlere verdikleri emekler için teşekkür ediyoruz. Türk güreşine, Türk sporuna büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bu salonlar, onun talimatlarıyla, onun vizyonuyla ortaya çıkan tesisler. Türk sporuna yeni şampiyonlar buralardan çıkacak. Çocuklarımızı spora yönlendirip, özellikle de sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmamız lazım. Türk sporu güzel işler yapacak, inşallah Türk Güreşi' tekrar şahlanacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Etkinlikler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak: Türk güreşi tekrar şahlanacak - Son Dakika

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