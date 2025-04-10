Bakan Bak: "Türk voleybolu için önemli bir gece" - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak: "Türk voleybolu için önemli bir gece"

- Bakan Bak: "Türk voleybolu için önemli bir gece" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk voleybolu için önemli bir gece. Erkek voleybolunun çıkışı var, yükselişteler.

10.04.2025 00:19
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- Bakan Bak: "Türk voleybolu için önemli bir gece"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk voleybolu için önemli bir gece. Erkek voleybolunun çıkışı var, yükselişteler. Yatırım yapan bankalarımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir geceydi" dedi.

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası Finali ikinci maçında sahasında Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Ziraat Bankkart, Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan da 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Müsabakayı canlı takip eden Osman Aşkın Bak, Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı ve teknik heyeti tebrik ederek Türkiye'nin artık bir voleybol ülkesi olduğuna dikkati çekti.

"Türk voleybolu için önemli bir gece"

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk voleybolu için önemli bir gece. Erkek voleybolunun çıkışı var, yükselişteler. Yatırım yapan bankalarımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir geceydi. Türk çocukları başardılar, güzel bir müsabaka oldu. İlk karşılaşmayı yine takip etmiştik. 3-2 kazandılar. Burada da 3-1 kazandık. Özellikle tabii Türk sporunun tesisleşmesi açısından voleybola yapılan yatırımlar açısından önemli bir sürecin yürütüldüğünü görüyoruz. Başarılar gelecek devam edecek. Kadın voleybolunda çok ciddi yerlere geldi. Dünyada sıralamada bilinci olduk, dünya şampiyonu olduk. Yine olimpiyatlara katıldık, olimpiyat madalyası eksik ama erkek olumunda aynı şekilde oraya geleceğine inanıyoruz. Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğüne ve tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk sporuna büyük yatırımlar yaptığına değinen Bakan Bak, müsabakanın oynandığı spor salonu dahil olmak üzere birçok salonun onun eseri olduğuna vurgu yaparak, "Gerçekten Türk voleybolu için güzel bir gece. Ben bu başarıların artacağına yürekten inanıyorum. Bir teknik direktörün kupayı kazanması çok önemli, çok kıymetli. Genç bir teknik adam. Onu da tebrik ediyoruz, ekibini de tebrik ediyoruz, emeğini tebrik ediyoruz. Ben de tabii geçtiğimiz süreçlerde voleybola çok büyük emek vermiş birisiyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaparken voleybol şubesiyle çok ilgilendim. Bakanlığım sırasınca da çok ilgilendim. Yakından takip ettiğim bir branş. Türk voleybolu iyi yerde. Türkiye artık voleybol ülkesi, bu başarılar artarak devam edecek. Gençlerimize güveniyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ekibinin, başkanının Türk voleybolu için yaptıklarını, Spor Bakanlığı olarak verdiğimiz desteklerin sonuçlarını görüyoruz. Seyirci muhteşemdi onları da tebrik ediyoruz, herkesi tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da müsabakayı takip etti. Kendisi de müsabakayı izledi, tebrik ediyoruz, hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak: 'Türk voleybolu için önemli bir gece' - Son Dakika

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