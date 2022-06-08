Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

08.06.2022 18:36

- Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Spor salonumuzun inşaatına önümüzdeki günlerde başlıyoruz" "Türkiye'nin spor ülkesi olma noktasında pek çok aşamayı kat ettik" Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Gençlik ve...

- Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Spor salonumuzun inşaatına önümüzdeki günlerde başlıyoruz"

" Türkiye'nin spor ülkesi olma noktasında pek çok aşamayı kat ettik"

ESKİŞEHİR - Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Kasaopoğlu'nun Eskişehir'deki ilk durağı Anadolu Üniversitesi oldu. Burada Bakan Kasapoğlu'nu Vali Erol Ayyıldız, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan karşıladı. Karşılamanın ardından Rektör Erdal, Bakan Kasapoğlu'nu makamında ağırladı. Yunus Emre Kampüsü'nde yürüyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilere kitap hediye etti. Kampüste bulunan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Bahar Şenlikleri Turnuvaları Ödül Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, burada başarı elde eden takımlara ödüllerini takdim etti.

"Spor salonumuzun inşaatına önümüzdeki günlerde başlıyoruz"

Ödül takdiminin ardından konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak kampüste spor salonu inşaatına başlayacaklarını belirterek, "Anadolu Üniversitesi ülkemizin güzide üniversitelerinden bir tanesi. Bugün burada gençlerle beraber olmak adına bu güzel törendeyiz. Özellikle üniversitelerin spora verdiği değer. Üniversite öğrencilerinin sporla iç içe eğitim öğretim hayatı sürdürmeleri bizim öncelikle çalışmalarından biri. Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversiteler ligini çok farklı bir boyuta taşıdık. Geçtiğimiz 2 yıl pandemi süreci nedeniyle istediğimiz şekilde geçirememiştik. Biz üniversite sporlarını, sporun gelişimini, nice başarılı sporcuların yetişmesi açısından çok kritik misyona sahip bir alan olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonra üniversite sporlarına yönelik çabalarımız devam edecek. Üniversitelerle pek çok alanda güzel iş birliklerimiz var. Üniversiteler bizim en önemli paydaşımız. Bu anlamda bu paydaşlık ilişkisini güçlendirerek devam edeceğiz. Spor salonumuzun inşaatına bakanlık olarak önümüzdeki günlerde başlıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin spor ülkesi olma noktasında pek çok aşamayı kat ettik"

Konuşmasında sporu yaşam biçimi ve kültür olarak güçlendirmek için daha fazla çaba harcamak gerektiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Bu kadar farklı spor branşına gönül vermiş bir gençlik var karşımızda. Yeter ki spora gönül verin, sporu bir yaşam tarzı ve hedef olarak hayatınız en önemli yerine koyun, biz de sizin yanınızda tüm imkanlarla olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin spor ülkesi olma noktasında pek çok aşamayı kat ettik. Spordaki iddiamızı daha yukarıya, yukarıda olan iddiamızı da gerçekleştirmek için sporu bir yaşam biçimi, bir kültür olarak güçlendirme noktasındaki çabalarımıza daha hızlı devam etmemiz gerekiyor. O yüzden üniversite gençliği, öğrenciler, akademik ve eğitim camiamızla bu iş birliklerimizi güçlendireceğiz."

Konuşmasının ardından genç sporcularla birlikte fotoğraf çekinen Bakan Kasapoğlu'na Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi'ni temsil eden forma hediye etti.

Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

YORUMLAR
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Bakan Kasapoğlu: Yüzbinlerce öğrencimiz spor ekipmanlarına kavuştu Bakan Kasapoğlu: Yüzbinlerce öğrencimiz spor ekipmanlarına kavuştu
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu Eskişehir'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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