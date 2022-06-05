Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik

05.06.2022 17:54
Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanma başarısı gösteren milli haltercileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanma başarısı gösteren milli haltercileri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6'sı altın, 10'u gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli Haltercilerimizin başarısı bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Tiran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik - Son Dakika

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