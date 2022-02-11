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Bakan Kasapoğlu, Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar'la bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar'la bir araya geldi

11.02.2022 12:20

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde 6. olan milli sporcu Furkan Akar ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde 6. olan milli sporcu Furkan Akar ile bir araya geldi.

Zeytinburnu Buz Pisti'nde gerçekleşen buluşmaya Bakan Kasapoğlu ve Furkan Akar'ın yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Furkan Akar, bizi Pekin'de gururlandırdı. Türkiye'ye bir ilki yaşattı. Onların izinden sporcularımız yetişecek. Yeteneklerin tespiti konusunda da büyük çalışmalarımız var. Doğru kurgulanmış ve takip edilen bir sistem bizlerin en büyük kılavuzu. Bunları el birliğiyle ülkemiz ve milletimiz için ortaya koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kış sporlarında tesisleşmenin önemine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kış sporlarında başarısını ispat etmiş ülkelere baktığımızda bir tesisleşme görüyoruz. Ülkemizde kayaktan buz sporlarına kadar Erzurum, Kars, Bursa, Kayseri, Bitlis ve Bingöl'de devasa tesislerimiz var. Önümüzdeki günlerde bu tesisimizin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Bu tesiste de 2 olimpik pistimiz var. İçinde gençlik merkezi ve kütüphanesi bulunan bir tesis. İnşallah nice şampiyonları buradan yetiştireceğiz. Burada gerçekten bir gurur tablosu var. Bu noktaya kolay gelinmedi. Büyük çabalar var. En başta da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu var. Pek çok branşta devasa bir altyapı var. Tesisleşme var. Kurumlarla ve kuruluşlarla çok önemli iş birliklerimiz var. Her branşta iddiasını en yukarılara koymuş Türk sporu var. Bizler de bu çıtayı daha yukarıya çıkarmanın mücadelesini veriyoruz."

Milli sporcu Furkan Akar ise Zeytinburnu Buz Pisti'nde çok başarılı sporcular yetişeceğine inandığını belirterek, "Bu tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni açılan buz pisti İstanbul'a hayırlı olsun. Bu tesisler sayesinde nice sporcular yetişecek ve başarılar elde edeceğiz. Benden daha iyi sporcuların yetişeceğini umuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ömer Arısoy: "Profesyonel kullanıma geçiyoruz"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da 15 gün önce kullanıma açılan pistte 11 bine yakın çocuk ve gencin temel paten eğitimi aldığını bildirdi.

Türkiye'nin en büyük buz pistine sahip olduklarını aktaran Arısoy, şunları kaydetti:

"Bu buz pistinin Türkiye'mize kazandırılmasında büyük desteği olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Karne tatilinden hemen önce burası kullanıma açıldı. 15 gün boyunca buradan 11 bine yakın çocuğumuz ve gencimiz temel paten eğitimi aldı. İnşallah bugünden itibaren profesyonel kullanıma da geçiyoruz. Bütün destekleri için Gençlik ve Spor Bakanı'mız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, davetlilerle Zeytinburnu Buz Pisti'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar'la bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar'la bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar'la bir araya geldi

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Mehmet Kasapoğlu, Milli Sporcu, Zeytinburnu, Pekin, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar'la bir araya geldi - Son Dakika Spor


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